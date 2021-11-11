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Происшествия
11 ноября 2021, 11:40

Гомельчанка поверила позвонившим через мессенджер незнакомцам и лишилась Br13 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело о хищении имущества в крупном размере путем модификации компьютерной информации, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

9 ноября гомельчанке в мессенджере позвонил незнакомец. Он представился работником популярного онлайн-гипермаркета и поинтересовался, заказывала ли она стиральную машину. Получив отрицательный ответ, мужчина сообщил, что все же оформленный на ее имя товар уже отправлен на автомобиле доставки в другой город. Псевдопредставитель торговой площадки предложил обеспокоенной женщине съездить в магазин и отменить сделку либо воспользоваться его помощью и решить проблему по телефону. Беременная женщина выбрала второй вариант, доверившись собеседнику.

Вскоре гомельчанке позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником банка. "Якобы для предотвращения списания злоумышленниками денег с ее карт-счета он предложил женщине открыть новый счет и перевести на него все деньги. Следуя многочисленным инструкциям, женщина установила на телефоне программу удаленного доступа AnyDesk, а затем вошла в личный кабинет интернет-банкинга. В итоге жительница Гомеля получила СМС о переводе ее денег со старой банковской карточки на новую. Вечером она направилась в банк за своей новой карточкой. От реального сотрудника банка она узнала, что договор на открытие нового карт-счета на ее имя не оформлялся. По информации банка, на гомельчанку был оформлен кредит на Br3 тыс.", - рассказала Мария Кривоногова.

Злоумышленники с карт-счета потерпевшей похитили более Br13 тыс., в том числе сумму кредита и пособие по беременности и родам. Эти деньги переведены на карт-счет, открытый в другом государстве.

Расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению.

УСК настоятельно рекомендует гражданам избегать дистанционных финансовых операций по указанию незнакомцев, даже если они представляются работниками банков, торговых и биржевых площадок, правоохранителями.-0-

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