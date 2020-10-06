ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 6 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:27 Прокуратура в Барановичах заступилась за проштрафившуюся мать-одиночку Происшествия
14:07 Правительство Кыргызстана призвало сограждан к соблюдению законов страны В мире
14:02 Беларусь и Казахстан обсудили предстоящее заседание торгово-экономической межправкомиссии Экономика
14:00 Гомельчанка угрожала ножом милиционеру Происшествия
13:55 Мозырский НПЗ реконструирует ремонтно-механическое производство Регионы
13:51 Число пострадавших при столкновениях в Бишкеке возросло до 686 В мире
13:50 Чемпионат Беларуси по боксу стартует в Молодечно Спорт
13:46 Около 400 тыс. моряков не могут сойти на берег из-за пандемии COVID-19 - ООН В мире
13:27 Оркестр Финберга выступит 7 октября на Минском автомобильном заводе Афиша
13:21 Столичная компания по оказанию услуг онлайн-заказа маршруток уклонялась от уплаты налогов Происшествия
13:17 Доллар и евро на торгах 6 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:14 На Светлогорском ЦКК реализуют новый инвестпроект по производству упаковочных видов бумаги Экономика
13:08 На МКАД временно ограничат движение из-за следственного эксперимента Регионы
13:06 Объявлены лауреаты Нобелевской премии - 2020 по физике В мире
13:05 Двух браконьеров с добычей задержали в приграничной зоне в Гомельской области Происшествия
13:05 Мастерство граверного искусства начали осваивать в Полоцке Регионы
13:02 Популяция благородного оленя в Беларуси с середины 1990-х выросла почти в 6 раз Общество
12:59 Минтруда запускает в соцсетях акцию "#поздравь_маму" Общество
12:53 Под Молодечно пьяный мужчина расправился со своей супругой Происшествия
12:51 Открытие школ в Италии не повлекло роста числа заражений COVID-19 В мире
12:40 В Беларуси участились случаи отравления грибами Происшествия
12:38 В "Изумрудную сеть" может войти около 13-15% территории Беларуси Общество
12:34 Нетрезвый пациент с ножом напал на врача в Светлогорске Происшествия
12:32 ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных Общество
12:26 Житель Бобруйска подозревается в повреждении 12 автомобилей Происшествия
12:23 Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу Экономика
12:17 Водитель приговорен к 2 годам колонии-поселения за наезд на несовершеннолетнюю в Минске Происшествия
12:14 Пожар в исправительной колонии под Воронежем ликвидирован В мире
12:11 Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30% Экономика
12:07 Предприниматель из Бреста похитил у друга $5700 Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
06 октября 2020, 14:00

Гомельчанка угрожала ножом милиционеру

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гомеля вызвала милицию и начала размахивать перед сотрудником ножом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 3 октября в Советский РОВД Гомеля позвонила 54-летняя женщина и попросила усмирить супруга, с которым она якобы поругалась. По адресу выехали участковый и милиционер-водитель. Дверь открыла пьяная заявительница, мужчина в это время спал. При оформлении документов хозяйка внезапно схватилась за кухонный нож и, угрожая, потребовала, чтобы милиционер покинул квартиру. Офицер пытался успокоить женщину, однако та на просьбы не реагировала. Не остановил гомельчанку и проснувшийся супруг.

В какой-то момент женщина бросила нож. "Однако после просьбы сотрудников проследовать в РОВД для разбирательства снова за него схватилась. В итоге участковый выбил орудие из рук нападавшей папкой для документов", - рассказали в УВД.

Горожанку задержали. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В УВД добавили, что ранее подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Прокуратура в Барановичах заступилась за проштрафившуюся мать-одиночку
Фото из архива Столичная компания по оказанию услуг онлайн-заказа маршруток уклонялась от уплаты налогов
Фото из архива Двух браконьеров с добычей задержали в приграничной зоне в Гомельской области
Фото из архива Под Молодечно пьяный мужчина расправился со своей супругой
Фото из архива В Беларуси участились случаи отравления грибами
Фото из архива Нетрезвый пациент с ножом напал на врача в Светлогорске
Главное
Во время совещания Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко провел совещание по развитию деревообработки
Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой
Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли
Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики
Топ-новости
Беларусь, как суверенная страна, должна отстаивать свое видение путей развития - Дзермант
Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных
В "Изумрудную сеть" может войти около 13-15% территории Беларуси
Чемпионат Беларуси по боксу стартует в Молодечно
В Беларуси участились случаи отравления грибами
Около 350 предложений по изменению Конституции внесли белорусы за три дня
Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Таллин до 24 октября
Петровский: для цветных революционеров переговоры выступают инструментом свержения власти
Мастерство граверного искусства начали осваивать в Полоцке
Популяция благородного оленя в Беларуси с середины 1990-х выросла почти в 6 раз
Конкурс творческих работ "Гимн матери" проходит в БГПУ
ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.