Гомельчанка угрожала ножом милиционеру

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гомеля вызвала милицию и начала размахивать перед сотрудником ножом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 3 октября в Советский РОВД Гомеля позвонила 54-летняя женщина и попросила усмирить супруга, с которым она якобы поругалась. По адресу выехали участковый и милиционер-водитель. Дверь открыла пьяная заявительница, мужчина в это время спал. При оформлении документов хозяйка внезапно схватилась за кухонный нож и, угрожая, потребовала, чтобы милиционер покинул квартиру. Офицер пытался успокоить женщину, однако та на просьбы не реагировала. Не остановил гомельчанку и проснувшийся супруг.

В какой-то момент женщина бросила нож. "Однако после просьбы сотрудников проследовать в РОВД для разбирательства снова за него схватилась. В итоге участковый выбил орудие из рук нападавшей папкой для документов", - рассказали в УВД.

Горожанку задержали. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В УВД добавили, что ранее подозреваемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.-0-