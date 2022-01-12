Гомельчанка ухаживала за престарелой женщиной и похитила деньги со счета ее сына

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка похитила со счета крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Железнодорожный РОВД Гомеля обратился 57-летний горожанин. Он рассказал, что с его банковского счета пропало более 500 тыс. российских рублей. Оперативники управления по противодействию киберпреступности в течение суток установили похитительницу.

Как оказалось, более года за престарелой мамой потерпевшего, инвалидом первой группы, ухаживала 29-летняя гомельчанка. Женщина смогла расположить людей к себе и стала желанным гостем в доме. В доверительных беседах она узнала, что у мужчины есть крупный вклад в банке, и решила похитить деньги. Мотивом поступка стали большие долги по просроченным кредитам.

Еще в прошлом году она установила на личный сотовый мобильное приложение банка и получила доступ к накопительному счету будущей жертвы. "Для этого воспользовалась хранящимися дома документами и кодом доступа к чужому смартфону. Но обнулить вклад сразу не удалось: он был безотзывным с автоматическим продлением. Дождавшись даты закрытия счета, в ноябре гомельчанка прервала пролонгацию депозита и перевела половину суммы на свой счет. Деньги автоматически ушли на погашение долгов", - рассказали в МВД.

Помочь обналичить оставшуюся сумму женщина попросила бывшего сожителя. Тот открыл счет в банке, куда и перевели остаток вклада - более Br8700. Часть суммы ушла на погашение кредитов и процентов, а остальные были потрачены на собственные нужды.

В декабре владелец вклада обратился в банк, чтобы закрыть депозит и снять деньги, тогда и обнаружилось, что вклад пуст.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации в крупном размере). Фигурантку задержали, она в ИВС.-0-