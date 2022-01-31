Гомельчанка в декрете организовала притон для интимных встреч

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка организовала притон для занятия проституцией, сообщили БЕЛТА в МВД.

19-летнюю жительницу Гомеля задержали в середине января. Как оказалось, находясь в отпуске по уходу за ребенком, барышня занималась проституцией и вовлекала в это знакомых, в том числе и несовершеннолетних. "Гомельчанка искала клиентов в социальных сетях, затем организовывала им интимные встречи на съемной квартире, а самих девушек рекламировала в интернете. За это сутенер получала часть прибыли", - рассказали правоохранители.

В отношении горожанки возбуждены уголовные дела за вовлечение в занятие проституцией, а также за организацию и использование занятия проституцией.-0-