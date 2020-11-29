Гомельчанка застряла головой между перилами и лестницей: понадобилась помощь спасателей

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле женщина застряла головой между перилами и лестницей, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о том, что на проспекте Речицком в подъезде многоквартирного жилого дома требуется помощь женщине, поступило днем 28 ноября. Когда гомельские спасатели приехали на место, они обнаружили пострадавшую: ее голова была зажата между перилами и лестницей. Пенсионерка шла к подруге в гости. Не удержав равновесие, она упала, застряв головой между перилами и лестничным маршем.

Спасатели при помощи специального инструмента перекусили металлическую конструкцию и освободили женщину. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" ее доставили в больницу, которую позже она самовольно покинула.-0-