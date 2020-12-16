Гомельчанке и ее семье вынесен приговор за махинации с недвижимостью

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу за мошенничество с недвижимостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Главным фигурантом по делу проходила 48-летняя жительница Гомеля, реализовавшая преступную схему по завладению квартирами граждан. К этому она привлекла дочь, зятя и пожилую мать. По данным следствия, отдельные преступления женщина совершала совместно с иными лицами, которые уже осуждены и отбывают наказание.

Кроме квартирных махинаций гомельчанка обвинялась в хищении денег и товарно-материальных ценностей банков путем обмана. По информации УСК, она подыскивала неработающих или злоупотребляющих спиртным лиц и за небольшое вознаграждение просила их оформить на себя товары в рассрочку или кредиты. При необходимости обеспечивала их фиктивными справками о месте трудоустройства и доходах. При этом заранее не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства по платежам. Женщина завладевала выданными гражданам банковскими карточками и ПИН-кодами, снимала наличные с карт-счетов и распоряжалась по собственному усмотрению. Так, с конца 2012-го по ноябрь 2013 года завладела имуществом восьми банков на сумму более Br34 тыс.

Основная фигурантка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3,4 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК. По совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии в условиях общего режима.

Ее родственники также признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях по ч. 3 ст. 209 УК. В соответствии со степенью их участия они приговорены к трем или четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего или усиленного режима.

Виновные обязаны возместить в пользу потерпевших имущественный ущерб, а в некоторых случаях и компенсировать моральный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-