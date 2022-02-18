Гомельчанку приговорили к трем месяцам ареста за сбор и распространение чужих личных данных

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля постановил приговор по уголовному делу о незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Гомельчанке предъявили обвинение по ч.1 ст.203-1, ч.2 ст.203-1 УК.

Приговором суда женщина признана виновной в умышленном незаконном сборе информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, что причинило существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина. Также признана ее вина в умышленном незаконном распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшем причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина.

Окончательно ей назначено наказание в виде трех месяцев ареста. Также в пользу потерпевшей она обязана выплатить Br800 в счет материального возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.-0-