Гомельская оптовая фирма продавала потребительские товары на бумаге

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета госконтроля Гомельской области и областного управления Департамента финансовых расследований провели внеплановую проверку открытого акционерного общества, более 90% акций которого принадлежит государству. Установлены факты приписок выручки от реализации товаров и валовых доходов, умышленного искажения статистической отчетности о результатах работы ОАО. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

На протяжении трех лет - с 2016 года по январь 2019-го - организация, которая специализируется на оптовой торговле потребительскими товарами, оформляла фиктивные сделки для создания видимости эффективной работы, выполнения финансовых показателей, определенных бизнес-планами.

Схема устраивала и гомельское ОАО, и его контрагентов, которым якобы поставлялись товары, хотя продукция оставалась на складах оптовой организации. В те же даты либо с разницей в 1-2 дня по товарно-транспортным накладным контрагенты якобы отгружали те же товары в адрес ОАО. Причем, эти операции, которые по сути являлись возвратом нереализованной продукции, отражались в бухгалтерском учете организации как поступление новых товаров.

Доля приписок постоянно возрастала, достигая в отдельные месяцы 56% в выручке от реализации товаров и более 12% - в валовых доходах.

Несмотря на приписки и снижение некоторых показателей деятельности ОАО (объемов оптовой выручки, валовых доходов, нагрузки на одного работника), отдельным должностным лицам и работникам в указанные годы почти ежемесячно выплачивались надбавки от 50% до 200% должностных окладов - за высокие достижения в труде и повышение эффективности работы.

По итогам проверки в отношении первого заместителя директора ОАО возбуждено уголовное дело за служебный подлог.-0-