Гомельские таксисты искали клиентов для жриц любви

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таксисты оказывали услуги по поиску клиентов для жриц любви, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Водители такси выискивали клиентов, готовых щедро отблагодарить не только за предоставленные услуги извоза, но и за жриц любви, которых в телефонной книге таксистов было на любой вкус.

"Всего за последние два года в Гомеле сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми области выявили не менее 30 фактов использования занятия проституцией. В этом году уже возбуждено более 20 уголовных дел в отношении жителей областного центра, наживавшихся за счет жриц любви ", - отметили в отделении информации и общественных связей. В УВД привели несколько примеров подобных случаев.

Так, одним из таких извозчиков был 28-летний гомельчанин. Он работал в увеселительном заведении, а ночью подрабатывал водителем такси. Денег парню на вольготную жизнь не хватало. "Поэтому он подыскивал и предоставлял посетителям заведения и клиентам такси девушек, занимающихся проституцией. Таких в его списке было семь. За услуги посредника часть заработанных ими денег оставлял себе", - рассказали в УВД. В прошлом году суд приговорил гомельчанина к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Еще одним любителем легких денег стал 31-летний водитель. Он работал по аналогичной схеме. "Его не останавливали случаи, когда не было свободных барышень. Выход из ситуации он нашел на сайте знакомств. Там познакомился с жительницей Гомельского района, которой нужны были деньги. Она согласилась на авантюру таксиста", - пояснили в отделении информации и общественных связей. По приговору суда ближайшие 5 лет мужчина проведет в колонии в условиях усиленного режима.

Летом этого года водитель, отец троих детей, стал фигурантом уголовного дела, связанного с оказанием нестандартных услуг пассажирам. Как результат - 6 лет колонии усиленного режима.

В июле оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми установили и задержали 38-летнего гомельчанина, который с 2018 года выполнял заказы, связанные не только с перевозкой людей и поиском девушек, но и с арендой помещений для веселого времяпрепровождения, покупкой спиртного и продуктов питания для клиентов. Все деньги оседали в карманах организатора, жрицам любви он платил по остаточному принципу. В отношении гомельчанина возбуждено 5 уголовных дел.-0-