Гомельские таможенники изъяли у двух водителей-международников марихуану

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинологами Гомельской таможни пресечено два факта перемещения водителями-международниками марихуаны. Опасный наркотик обнаружен у водителей грузовых автомобилей, которые следовали из Украины через пункт пропуска "Новая Гута", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В обоих случаях на наличие у водителей наркотических средств указали служебные собаки. "В первом эпизоде гражданин Украины отрицал перевозку каких-либо запрещенных веществ в личных вещах, а также употребление таковых. Однако, при досмотре кабины грузового автомобиля DAF в медицинской аптечке был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось измельченное вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета", - рассказали в ГТК. Как пояснил 43-летний украинец, про запрет перемещения наркотических средств и психотропных веществ он знал, однако воспринял эту информацию легкомысленно.

Во втором случае 29-летний гражданин Беларуси намеренно сокрыл от таможенного контроля наркотик, спрятав полимерный пакетик с измельченным веществом растительного происхождения в упаковке влажных салфеток, которая была обнаружена в нише передней панели авто.

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области подтвердили, что обнаруженные вещества являются марихуаной.

Оба водителя задержаны. В отношении них Гомельской таможней возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328-1 УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.-0-