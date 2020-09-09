Гомельские таможенники нашли у украинца марихуану

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили марихуану у гражданина Украины, который ехал в Литву, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

В республиканском пункте таможенного оформления "Новая Гута" служебная собака своим поведением указала на возможное наличие наркотических средств в личных вещах 42-летнего украинца, который ехал на рейсовом автобусе Киев - Вильнюс. В кармане его брюк находился полимерный пакет с измельченным растительным веществом зелено-коричневого цвета. Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что обнаруженное вещество является марихуаной.

"Как пояснил гражданин Украины, марихуану он вез для себя, чтобы употребить перед поездкой. Однако данный факт не спас украинца от уголовной ответственности", - отметили в таможне.

Гомельская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 328-1 УК (незаконное перемещение через границу наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.-0-