9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили марихуану и метамфетамин у украинского дальнобойщика, который при пересечении границы находился под действием наркотиков и психотропов, сообщили БЕЛТА в таможне.

36-летний дальнобойщик выполнял международную перевозку из Украины в Россию. Он ехал через пункт пропуска "Новая Гута". На вопрос о наличии в личных вещах запрещенных или ограниченных к перемещению через границу веществ ответил отрицательно.

При проведении таможенного контроля служебная собака указала на возможное наличие запрещенных веществ. Среди личных вещей гражданина таможенники обнаружили бумажный сверток с высушенным веществом растительного происхождения, а также фрагмент шприца с неизвестным веществом коричневого цвета.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что в бумажном свертке находилась марихуана, а во фрагменте шприца - особо опасное психотропное вещество (метамфетамин).

Гражданин Украины во время прохождения таможенного контроля находился под действием запрещенных веществ. В его организме обнаружены каннабиноиды, амфетамин и метамфетамин.

Украинец задержан. Гомельская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ) УК.-0-