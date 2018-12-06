Гомельские таможенники обнаружили марихуану у пассажира автобуса

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута" пресекли незаконное перемещение марихуаны через таможенную границу Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в таможне.

Служебная собака кинологического отдела своим поведением указала на возможное наличие запрещенных веществ у гражданина Болгарии, который пересекал таможенную границу на автобусе Минск-Киев. Во время досмотра в его личных вещах обнаружили вещество растительного происхождения, предположительно, марихуану.

Вещество было направлено на химическую экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Эксперт подтвердил, что оно является опасным наркотическим средством - марихуаной.

Гомельской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Болгарии по ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-