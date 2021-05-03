3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили марихуану в грузовике из Украины, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза опасного наркотического средства на территорию Евразийского экономического союза. Обнаружить запрещенное вещество помогла служебная собака", - рассказали в ГТК.

Гражданин Украины ехал через пункт пропуска "Новая Гута" на грузовом автомобиле DAF. При проведении таможенного контроля служебная собака своим поведением указала на возможное наличие в грузовике наркотика. Дальнейший осмотр подтвердил реакцию собаки: в ящике для личных вещей кабины обнаружен полимерный пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения, визуально схожее с наркотическим средством.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что это вещество является марихуаной.

Гражданин Украины задержан. Гомельская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.328-1 Уголовного кодекса (незаконное перемещение через границу наркотических средств и психотропных веществ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.-0-