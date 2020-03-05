Гомельские таможенники обнаружили марихуану в рейсовом автобусе из Украины

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили марихуану в пункте пропуска "Новая Гута" в одном из рейсовых автобусов Киев - Клайпеда, прибывшем из Украины, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Наркотик был спрятан под пассажирским сиденьем автобуса. Найти его удалось благодаря работе кинологической службы. Именно собака своим поведением указала на возможное наличие наркотических средств", - отметили в ГТК. При осмотре под сиденьем была обнаружена пачка сигарет в прозрачном полиэтиленовом пакете и сверток, обмотанный клейкой лентой. Как оказалось, в пачке находилось пять сигарет, в которых вместо табака было завернуто вещество растительного происхождения. В свертке было спрятано аналогичное вещество.

Обнаруженные вещества направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Таможня проводит проверку.

В 2019-м - начале 2020 года гомельскими таможенниками возбуждено 63 уголовных дела по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропов.-0-

Фото ГТК