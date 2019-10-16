Гомельские таможенники нашли в поезде марихуану

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС марихуаны в пассажирском поезде Киев - Санкт-Петербург, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Служебная собака указала на наличие в одном из вагонов поезда запрещенных к перемещению веществ. В нерабочем тамбуре был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. После установлен и пассажир поезда - 29-летний гражданин Украины, в личных вещах которого также находилось подобное вещество, по внешним признакам схожее с марихуаной.

Обнаруженные вещества были направлены на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Эксперты подтвердили, что это марихуана.

Гражданин Украины задержан. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Всего с начала года белорусскими таможенниками возбуждено 141 уголовное дело по подобным фактам. Из незаконного оборота изъято более 623 кг наркотиков и 8 тыс. таблеток, содержащих в своем составе психотропы.-0-