Гомельские таможенники пресекли незаконное перемещение более 16 т овощей

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факт незаконной транспортировки по недействительным документам партии овощей пресечен оперативниками Гомельской региональной таможни, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении специального мероприятия вблизи госграницы с Россией был остановлен грузовой автомобиля "Ивеко", в грузовом отсеке которого было более 16 т различных овощей: картофеля, томатов, лука, моркови и капусты. Однако предъявить фитосанитарный сертификат на эту продукцию, который требуется в таких случаях, водитель не смог. Кроме того, сведения о товаре, указанные в сопроводительных документах, не соответствовали действительности, отметили в ГТК.

Предварительная стоимость незаконно перемещаемых овощей составила около Br30 тыс.

Гомельская таможня по данному факту начала административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного статьей 13.12 Кодекса РБ об административных правонарушениях. Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере до 30 БВ, а на индивидуального предпринимателя - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Фитосанитарная служба Беларуси приняла решение вернуть незаконно перемещаемую продукцию на сопредельную сторону в связи с отсутствием документов, подтверждающих ее безопасность.-0-