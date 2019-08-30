Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 22 т чечевицы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли перемещение продукции высокого фитосанитарного риска - 22 т чечевицы без подтверждающих ее безопасность документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Автомобиль, в грузовом отсеке которого находилась крупная партия чечевицы стоимостью Br13 тыс., остановили вблизи деревни Селище Добрушского района. Бобовые вывозились в Чехию из России.

При проверке водитель российской фирмы-перевозчика не представил фитосанитарный сертификат, который является обязательным условием для транспортировки подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

"Начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП, санкция которой для юридического лица предусматривает наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения", - отметили в ГТК.

Чечевица является подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском. В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года №157 перемещение такого товара осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.-0-