Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз автозапчастей и химсредств на Br37 тыс.

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз более 100 единиц автозапчастей и около 720 упаковок химических средств защиты растений. Товар намеревался ввезти в Беларусь гражданин Украины, спрятав его за фальшстеной в полуприцепе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В грузовом автомобиле Volvo из Украины в Беларусь следовала партия обоев. При проведении контроля помимо задекларированного товара таможенники обнаружили тайник с 32 картонными коробками с химическими средствами и автомобильными запчастями: соединителями, накладками, свечами накала", - рассказали в комитете. Установить сокрытые товары таможенники смогли только после полной выгрузки обоев из грузового отсека и демонтажа деревянного щита, фальшстены.

Стоимость перемещаемого в тайнике товара составила более Br37 тыс. Химические средства, автозапчасти и полуприцеп как средство совершения правонарушения изъяты.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.

"С начала года это уже четвертое правонарушение, выявленное Гомельской таможней в отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров с помощью тайников", - отметили в ГТК.-0-

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