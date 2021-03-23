Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз автозапчастей и химсредств на Br37 тыс.

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 23 марта 2021
Минск Малооблачно +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:50 "Белтопгаз": за вмешательство в работу приборов учета газа в 2020 году взыскано около Br1,9 млн Экономика
12:46 В Пинске автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя Происшествия
12:44 Лукашенко: продаться, вступить внутрь какого-то государства ни один не захочет, а я больше всех не хочу Президент
12:44 Эффективность видеоконтролируемого лечения туберкулеза составила 94% - Гуревич Общество
12:41 Никонов: уважение к поколению победителей - основа национальной идентичности белорусов и россиян Общество
12:37 На втором энергоблоке БелАЭС завершена сборка реактора для этапа холодно-горячей обкатки Экономика
12:34 Грузовая фура и железнодорожный состав столкнулись в Бресте Происшествия
12:33 Документы для экстрадиции Мотолько и других блогеров направлены - СК Общество
12:30 Беларусь ведет переговоры об открытии в японском Оме Белорусского торгового салона Экономика
12:27 В Дагестане госпитализировали 13 детей с признаками отравления В мире
12:26 Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется - Лукашенко Президент
12:23 В Минской области за три дня выявлено 327 нарушений ПДД Происшествия
12:17 В период глобального паникерства Беларусь бросает вызов пандемии - газета Wochenblick Общество
12:15 Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси Президент
12:15 ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикеты у дипмиссий Украины в Минске и Бресте Общество
12:10 Ананич о патриотизме: мы должны быть достойными продолжателями дела отцов и дедов Общество
12:05 Лукашенко о перспективах кожевенной отрасли: никто не откажется от натуральной кожи Президент
11:59 Центральный депозитарий Беларуси и Евразийский банк развития заключили депозитарный договор Экономика
11:56 Белорусский павильон могут открыть в зоне электронной коммерции в Хайнане Экономика
11:56 ВОЗ: почти четверть населения мира инфицирована туберкулезом Общество
11:54 ГАИ Минска: более 1 тыс. водителей получили "административку" с 9 августа за блокировку дорог и сигналы Регионы
11:49 Мезенцев: сегодня необходимость защиты исторической правды становится все более актуальной Общество
11:47 Благосостояние граждан и сильное государство: Лукашенко назвал личные интересы своего президентства Президент
11:41 Генконсул Беларуси презентовал потенциал продовольственных поставок в Гуандун Экономика
11:37 В Минской области в 2020 году тяжелые производственные травмы получили 120 работников Общество
11:34 Медицинские вузы дают около 30% экспорта образовательных услуг - Пиневич Общество
11:33 В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка Происшествия
11:30 Инструктор автошколы в Гродно присвоил 200 л топлива Происшествия
11:29 В Речицком районе в Днепре утонула девочка Происшествия
11:28 В России за сутки выявили 8457 случаев заражения коронавирусом В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
23 марта 2021, 11:06

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз автозапчастей и химсредств на Br37 тыс.

Фото ГТК
Фото ГТК

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз более 100 единиц автозапчастей и около 720 упаковок химических средств защиты растений. Товар намеревался ввезти в Беларусь гражданин Украины, спрятав его за фальшстеной в полуприцепе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В грузовом автомобиле Volvo из Украины в Беларусь следовала партия обоев. При проведении контроля помимо задекларированного товара таможенники обнаружили тайник с 32 картонными коробками с химическими средствами и автомобильными запчастями: соединителями, накладками, свечами накала", - рассказали в комитете. Установить сокрытые товары таможенники смогли только после полной выгрузки обоев из грузового отсека и демонтажа деревянного щита, фальшстены.

Стоимость перемещаемого в тайнике товара составила более Br37 тыс. Химические средства, автозапчасти и полуприцеп как средство совершения правонарушения изъяты.

Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.

"С начала года это уже четвертое правонарушение, выявленное Гомельской таможней в отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров с помощью тайников", - отметили в ГТК.-0-

Фото ГТК

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель таможня штраф
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Брестского облисполкома В Пинске автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя
Фото из архива Грузовая фура и железнодорожный состав столкнулись в Бресте
Фото из архива В Минской области за три дня выявлено 327 нарушений ПДД
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка
Фото из архива Инструктор автошколы в Гродно присвоил 200 л топлива
Фото из архива В Речицком районе в Днепре утонула девочка
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Не загубить стратегическое направление экономики" - что Лукашенко ждет от работы кожевенного завода в Гатово
Пиневич: очередную волну коронавируса ожидаем этой весной
Андрейченко: мир должен помнить страшную правду о войне
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
Благосостояние граждан и сильное государство: Лукашенко назвал личные интересы своего президентства
Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется - Лукашенко
Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси
В период глобального паникерства Беларусь бросает вызов пандемии - газета Wochenblick
ГУВД призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта
Коммерческая недвижимость в Minsk World: новые возможности для вашего бизнеса
ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикеты у дипмиссий Украины в Минске и Бресте
Виктория Чайка стала бронзовым призером этапа КМ по пулевой стрельбе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с COVID-19, выписаны 726
Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в электричках
СК играет немаловажную роль в противодействии экстремистским проявлениям - Гора
Замостик: действующая Конституция доказала свою состоятельность и требует лишь шлифовки
Минтранс ввел регулирование цен на материалы и услуги для строительства дорог, мостов, тоннелей
Участие в разработке олимпийской формы - наивысшее признание для предприятия - Горегляд
РЕПОРТАЖ: Будем птичек встречать да весну зазывать - в Могилевском районе отметили "Сороки"
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.