Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз более 20 т горчицы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица Гомельской таможни пресекли незаконный ввоз в Беларусь более 20 т горчицы без фитосанитарного сертификата, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В Добрушском районе сотрудники таможни остановили транспортное средство Iveco, которое ехало из России в Беларусь. В грузовом отсеке автомобиля находилось свыше 20,5 т горчицы. Из товаросопроводительных документов перевозчик предоставил только международную товарно-транспортную накладную.

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза, каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая из одного государства ЕАЭС на территорию другого, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом страны отправления. Фитосанитарный сертификат на горчицу у перевозчика отсутствовал. Стоимость перемещаемого товара составила Br29 тыс.

Таможня проводит проверку в отношении перевозчика в соответствии с частью 4 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.-0-