30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз из России в Беларусь 23 т репчатого лука, сообщили БЕЛТА в таможне.

Это произошло во время специального мероприятия на автодороге М10 в Добрушском районе. На репчатый лук стоимостью свыше Br32 тыс. не было товаросопроводительных документов. Товар везли в грузовике DAF физическому лицу, гражданину России, временно безработному.

Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии со ст.13.12 КоАП (нарушение порядка транспортировки товаров). ИМНС по Гомельской области проводит проверку по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.3 КоАП.-0-