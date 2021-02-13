Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз партии одежды, обуви, парфюмерии

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза коммерческой партии одежды, обуви, алкоголя и дорогостоящей парфюмерии. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

В следовавшем из Украины через пункт пропуска "Новая Гута" легковом автомобиле Mercedes под водительским и пассажирским сиденьями таможенники обнаружили двойное дно. В тайнике водитель (29-летний минчанин) перевозил более 75 кг одежды, обуви, алкоголя и парфюмерии.

Автомобиль как средство совершения правонарушения и товар, общая стоимость которого составила более Br10 тыс., изъяты.

Гомельская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси.-0-