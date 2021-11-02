Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз партии шифера на Br12,5 тыс.

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь из России тысячи листов шифера, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

Вблизи государственной границы с Россией таможенники остановили Volvo - в грузовом отсеке автомобиля была партия шифера. В документах для проверки выявили несоответствие: не указано количество мест, наименование и вес товара. В дальнейшем было установлено, что организация-отправитель ликвидирована в 2006 году, а получатель не зарегистрирован вовсе.

Стоимость незаконно перемещаемого товара около Br12,5 тыс.

Гомельская таможня начала административный процесс по ст.13.12 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения. Также в настоящее время проводится проверка о законности перемещения данного товара на территории ЕАЭС.-0-