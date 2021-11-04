Гомельские таможенники пресекли попытку незаконно перевезти через границу настольные медали

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута" выявили факт незаконного перемещения через таможенную границу 10 медалей, признанных культурными ценностями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

Культурные ценности, изготовленные в честь памятных дат различных событий из истории Российской империи 1851-1912 годов, были спрятаны между обшивкой кузова и сиденьями автобуса, управлял которым белорус. При этом во время таможенных операций водитель и пассажиры автобуса заявляли об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Предметы направлены на экспертизу в Таможенную лабораторию. Эксперт подтвердил, что 10 настольных медалей являются культурными ценностями: 8 изготовлены из меди, одна - из чугуна и одна - из серебра. Общая стоимость составляет более Br5,5 тыс. В настоящее время медали изъяты и переданы в государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".

Гомельская таможня проводит проверку по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.1 КоАП (перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля).-0-