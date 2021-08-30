Гомельские таможенники пресекли ввоз 8 кг гашиша и марихуаны

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС 8 кг гашиша и марихуаны в пункте пропуска "Новая Рудня", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Опасные наркотики намеревались доставить из Украины в Россию. "Гражданин Молдовы, который ехал на грузовом автомобиле Scania , спрятал в личных вещах 12 прозрачных полиэтиленовых упаковок. Водитель пояснил, что в упаковках находится пищевая добавка для собак. Но эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что данные вещества являются опасными наркотическими средствами, не используемыми в медицинских целях, - гашишем и марихуаной", - рассказали в ГТК.

В ходе проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. Гражданин Молдовы должен был доставить наркотики в Москву, за что получатель обязался выплатить ему вознаграждение.

Гомельская таможня возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств и психотропных веществ) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.-0-