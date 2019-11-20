Гомельские таможенники задержали грузовик с 25 т пшеницы без необходимых документов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 20 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:26 Программа депутата может изменяться в зависимости от запросов людей - парламентарий Регионы
14:14 Посольство подтвердило гибель гражданина Беларуси в ДТП в Смоленской области Происшествия
14:13 Аудитория региональных СМИ Минской области с 2015 года выросла в 4-5 раз Регионы
14:01 Антитабачная акция проходит в Беларуси Общество
13:50 В Брестской области в этом году трудоустроили вдвое больше студотрядовцев Регионы
13:50 Реконструкцию школы в агрогородке Радуга Ветковского района завершат до конца года Регионы
13:48 Навигационная система для людей с ослабленным зрением появилась в поликлинике №2 Могилева Технологии
13:35 В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Пакистаном Общество
13:32 Парень в Логойском районе случайно выстрелил из ружья в своего 13-летнего брата Происшествия
13:30 Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 12% Экономика
13:28 Гродненский "Неман" подал заявку на проведение суперфинала Континентального кубка IIHF Спорт
13:24 Доллар и евро на торгах 20 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:19 В Гомеле проломили стену офиса службы такси и украли сейф Происшествия
13:19 БРПО проводит среди школьников тимуровскую игру "ДобраДел" Общество
13:16 Карлюкевич: читатель - это главный редактор региональных СМИ Регионы
13:15 Семашко указал на перекосы в белорусско-российской торговле Экономика
13:12 Маркевич поручил оперативно решить вопрос с нехваткой неврологов в Иваново Регионы
13:08 Запрещенные для полетов беспилотников зоны можно увидеть на кадастровой карте Технологии
13:06 Развитие производств на местах позволит уменьшить дотационность регионов - Сайганова Экономика
13:02 В Полоцке в зданиях бывшего больничного городка планируют разметить кадетское училище Регионы
13:00 Человек не должен оставаться один на один со своей проблемой - Соловей Регионы
12:54 Уголовное дело заведено на жителя Пинского района за избиение подростка Происшествия
12:51 КГК организовал горячие линии по вопросам безопасного пребывания детей в школах Общество
12:51 Годовой объем производства лыжных ботинок "Марко" составит около 25 тыс. пар Экономика
12:48 Гомельские таможенники задержали грузовик с 25 т пшеницы без необходимых документов Происшествия
12:44 Маршрутка, такси и легковушка столкнулись в Бресте Происшествия
12:42 Кинологическая служба белорусской таможни выявила с начала года более 64 кг наркотиков Общество
12:39 Черная пятница: топовые модели телевизоров LG по суперценам Технологии
12:36 На юге Италии в магазине произошел взрыв, восемь человек ранены В мире
12:33 В Могилевской области чествовали лучших участковых инспекторов милиции Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
20 ноября 2019, 12:48

Гомельские таможенники задержали грузовик с 25 т пшеницы без необходимых документов

Фото Гомельской таможни
Фото Гомельской таможни

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники предотвратили очередную попытку перемещения товара без необходимых сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в ГТК.

По информации ведомства, при проведении специального мероприятия недалеко от государственной границы с Россией был остановлен грузовик, в котором перевозилось 25 т пшеницы. Водитель не смог предоставить весь пакет документов на перевозимый товар, в частности отсутствовал фитосанитарный сертификат.

Фото Гомельской таможни
Фото Гомельской таможни

Гомельская таможня начала административный процесс по ч.4 ст.12.17 КоАП. Статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель ГТК таможня
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Посольство подтвердило гибель гражданина Беларуси в ДТП в Смоленской области
Фото из Telegram-канала МВД Парень в Логойском районе случайно выстрелил из ружья в своего 13-летнего брата
Фото из Telegram-канала МВД В Гомеле проломили стену офиса службы такси и украли сейф
Фото из архива Уголовное дело заведено на жителя Пинского района за избиение подростка
Фото УВД Брестского облисполкома Маршрутка, такси и легковушка столкнулись в Бресте
Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома В Сморгони легковушка сбила 13-летнего велосипедиста
Главное
Александра Герасименя и Александр Лукашенко Лукашенко: олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну
Семашко: согласована 21 интеграционная дорожная карта
Нацкомиссия по правам ребенка будет практиковать выезды на места для решения проблемных вопросов
Домом "Гоген" завершается строительство комплекса "Маяк Минска"
Топ-новости
Ставка рефинансирования снижается до 9%
Пресс-конференция о законодательстве в сфере строительной деятельности пройдет в БЕЛТА 21 ноября
Антитабачная акция проходит в Беларуси
Государственный продавец рекламы сформировал тарифы и приступает к заключению контрактов
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 ноября из-за сильного ветра
Гродненский "Неман" подал заявку на проведение суперфинала Континентального кубка IIHF
КГК организовал горячие линии по вопросам безопасного пребывания детей в школах
Маркевич поручил оперативно решить вопрос с нехваткой неврологов в Иваново
Страны СНГ подготовили проект программы сотрудничества по использованию атомной энергии до 2030 года
Серия электронных ярмарок вакансий стартует в Беларуси
СК Беларуси и American Express будут обмениваться данными о киберпреступлениях
Человек не должен оставаться один на один со своей проблемой - Соловей
ФОТОРЕПОРТАЖ: Мастер-класс российского хореографа прошел в Витебске
Кинологическая служба белорусской таможни выявила с начала года более 64 кг наркотиков
Победить поможет хорошая подготовка, поддержка зрителей и немного удачи - Мисникова
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.