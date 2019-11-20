Гомельские таможенники задержали грузовик с 25 т пшеницы без необходимых документов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники предотвратили очередную попытку перемещения товара без необходимых сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в ГТК.

По информации ведомства, при проведении специального мероприятия недалеко от государственной границы с Россией был остановлен грузовик, в котором перевозилось 25 т пшеницы. Водитель не смог предоставить весь пакет документов на перевозимый товар, в частности отсутствовал фитосанитарный сертификат.

Фото Гомельской таможни

Гомельская таможня начала административный процесс по ч.4 ст.12.17 КоАП. Статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.-0-