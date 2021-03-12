Скриншот из видео

12 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский блогер и активный участник протестных акций подозревается в мошенничестве. Информацию об этом опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА. Сотрудники управления по Гомельской области ГУСБ МВД установили деструктивно настроенного блогера и активного участника протестных акций. По данным правоохранителей, во время несанкционированных массовых мероприятий он собирал информацию о дислокации сотрудников милиции, задействованных на охране общественного порядка в областном центре. Затем снятые видеоматериалы размещал на своем канале в YouTube. Под роликами 25-летний житель Гомеля размещал негативные высказывания о деятельности сотрудников милиции. Как сообщается, после задержания он принес извинения правоохранителям, а также удалил весь видеоконтент подобного содержания со своего канала. В отношении блогера начата проверка по признакам мошенничества. Установлено, что гомельчанин получал от сочувствующих граждан денежные переводы на карточку для продолжения своей деструктивной деятельности и оплаты штрафов за участие в незаконных мероприятиях и акциях. Однако полученные деньги использовал по своему усмотрению - приобретал товары и услуги. Следователи дадут правовую оценку действиям блогера.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!