Гомельский ИП нелегально продавал более 25 тыс. пиротехнических изделий

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин продавал пиротехнику в обход запрета на ее реализацию, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД облисполкома.

Это выявили сотрудники милиции, Гомельской пограничной группы и таможенного комитета во время рейда. "40-летний ИП выставил на продажу пиротехнику, чем нарушил постановление Совета Министров Республики Беларусь №475 от 11 августа текущего года", - рассказали в УВД.

При осмотре места продажи товара обнаружено свыше 25 тыс. пиротехнических изделий на более чем Br15 тыс.

В отношении гомельчанина составлены административные протоколы. Материалы переданы в суд. Пиротехника изъята и до решения суда помещена на ответственное хранение.-0-