Гомельский наркодилер хранил по разным адресам крупную партию марихуаны

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля задержали в Гомеле 28-летнего неработающего мужчину, который хранил и реализовывал марихуану, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Гомельчанин 31 августа сбыл наркопотребителю сверток. Внутри, как показала экспертиза, была марихуана массой 11,25 г. Оперативники провели обыск по месту жительства наркодилера и нашли в пластиковом тазу марихуану весом более 16 г.

У милиционеров была информация, что мужчина хранил по другому адресу в областном центре еще большие запасы наркозелья. В тамбуре квартир дома по улице Космической обнаружили сумку с растительным веществом. Экспертиза вновь подтвердила, что это марихуана. Масса изъятого - почти 405 г.

Гомельчанина задержали. По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела.-0-