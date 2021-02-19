Гомельский предприниматель нелегально перевозил почти 14 т металлолома

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе пресекли незаконную перевозку почти 14 т лома черного металла, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Правоохранители 18 февраля вблизи Большевика задержали грузовик MAN. За рулем находился 46-летний индивидуальный предприниматель из областного центра. В автомобиле обнаружили почти 14 т лома черного металла. Сопроводительных документов у перевозчика не было.

Автомобиль и груз изъяли. На мужчину составили административный протокол по ч.1-1 ст.12.7 КоАП. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с конфискацией предметов, орудий и средств правонарушения и полученного от такой деятельности дохода или без конфискации.-0-