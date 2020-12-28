28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский участник протестных акций хранил дома марихуану. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Оперативники наркоконтроля Советского РОВД Гомеля по месту жительства 35-летнего мужчины обнаружили и изъяли почти 15 г марихуаны. Со слов задержанного, наркотики он употребляет на протяжении последних пяти лет", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина. Он арестован, по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Также установлено, что фигурант является участником протестных акций на территории областного центра, активным пользователем радикальных Telegram-каналов и чатов деструктивной направленности. Ранее судим за совершение хулиганства в состоянии алкогольного опьянения. Неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе был лишен права управления транспортными средствами за езду в состоянии наркотического опьянения.-0-