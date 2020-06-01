Гомельское предприятие незаконно получило из республиканского бюджета более Br550 тыс.

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельское предприятие незаконно получило из бюджета более Br550 тыс., вдвое завысив тариф на выполняемые работы. Злоупотребление служебными полномочиями директором предприятия повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в КГК.

Нарушения выявили сотрудники Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области во время проверки.

Установлено, что в 2017-2019 годах гомельское предприятие выполняло работы по содержанию навигационного оборудования на водных путях, оплачиваемые из средств республиканского бюджета. Руководство вносило в плановые калькуляции стоимости работ недостоверные сведения о протяженности водных путей, что привело к завышению тарифа на выполняемые работы более чем в 2 раза. В результате предприятие незаконно получило из республиканского бюджета более Br550 тыс.

За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК.

Причиненный государству ущерб возмещен. Ведется предварительное расследование.-0-