14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 01.20 инспекторы ДПС отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, двигаясь по улице Притыцкого, возле дома №38 на пешеходном переходе увидели двух мужчин, один из которых лежал на проезжей части. Выяснилось, что около 01.00 мужчины переходили проезжую часть по пешеходному переходу предварительно на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на одного из них был совершен наезд неустановленным автомобилем, который с места ДТП скрылся. В результате удара, минчанина 1959 года рождения отбросило на разделительную полосу, где он продолжал лежать до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. "Кроме того, оба пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в УГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Если вы стали очевидцем данного происшествия либо располагаете какими-либо сведениями по данному факту, правоохранители просят сообщить в ГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефонам: 8 (017) 270-19-19 или 102.-0-