Госавтоинспекция Минска ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска ищет очевидцев ДТП с участием пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

12 августа, около 18.30, водитель "Мерседеса" двигался по ул.Червякова со стороны ул.Веры Хоружей в направлении ул.Осипенко. Проезжая вблизи дома №20, он сбил пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Пострадавшая была госпитализирована, позже скончалась.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, обратиться в управление Следственного комитета по Минску (ул.Первомайская, 7) или по телефону (8017) 389-55-55.-0-