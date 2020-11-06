Госавтоинспекция: в Минске за январь-октябрь произошло 189 ДТП с участием пешеходов

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за 10 месяцев 2020 года произошло 189 ДТП с участием пешеходов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"За 10 месяцев текущего года на территории Минска зарегистрировано 189 ДТП с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы различной степени тяжести и 14 - погибли. Следует отметить, что 70% наездов на пешеходов совершено по вине водителей транспортных средств. Кроме того, произошло 42 ДТП с участием несовершеннолетних, где трое детей погибли (пассажиры) и 43 получили телесные повреждения, из них 27 детей - пешеходы, 11 - пассажиры транспортных средств, четыре - велосипедисты и один - водитель электросамоката", - рассказали в Госавтоинспекции.

Пешеходный переход - место повышенной опасности. Так, 5 ноября около 23.10 33-летний водитель Audi ехал по ул.Славинского со стороны ул.Кедышко в направлении ул.Калиновского. Вблизи дома №6А наехал на 45-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Из-за сокращения светового дня и ухудшения погодных условий видимость на дорогах значительно ухудшилась. Помимо этого, одна из острых социальных проблем - детский травматизм. Ребенок является самым непредсказуемым участником дорожного движения. Эти факторы могут привести к увеличению количества ДТП. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям правильно выбирать манеру поведения на дороге, заранее распознавая потенциальную опасность. Подъезжая к пешеходному переходу, водители должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам.

В то же время внимательнее нужно быть и самим пешеходам. "Не стоит надеяться, что водитель все вокруг видит и слышит. Следует убедиться в безопасности своего выхода на проезжую часть. Пешеходам также стоит обозначить себя, детей и пожилых членов семьи световозвращающими элементами. Родителям же необходимо постоянно уделять внимание досугу детей, не оставлять малолетних без присмотра, ежедневно напоминать о мерах безопасности и правилах поведения на улице", - отметили в ведомстве.-0-