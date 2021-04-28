Госинспекторы выпустили из сетей около 300 кг рыбы на озере в Брестской области

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госинспекторы выпустили из сетей около 300 кг рыбы на озере Споровском (Брестская область), сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

"Озеро Споровское - уникальный водоем, составляющий единый природный комплекс с местными болотами и рекой Ясельдой. Условия для нереста здесь отменные - много донной растительности, укромных мест и хорошо прогретая вода, ведь при большой площади (1140 га) средняя глубина водоема составляет всего 1,4 м. Сейчас в озере активно нерестится лещ - этим спешат воспользоваться браконьеры", - отметили в инспекции.

Зная ситуацию, инспекторы провели на Споровском масштабный рейд, в котором участвовало несколько экипажей из областной и межрайонных инспекций Брестской области. "Инспекторы прочесали озеро специальными орудиями и извлекли из воды 16 сетей общей длиной более километра. При этом выпустили в водоем десятки особей отборной рыбы. По визуальным оценкам, браконьерский улов составил не менее 300 кг", - рассказали в ведомстве.

На весь период нерестового запрета озеро Споровское останется под пристальным контролем инспекции.

"За незаконно выловленную рыбу в период нереста нарушителям придется возмещать вред по тройным таксам. Например, каждая особь леща обойдется в 9 базовых величин (Br261). А если ущерб достигнет 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело", - добавили в инспекции.-0-