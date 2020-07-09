Гособвинение считает, что Втюрин фактически свою вину не признал

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гособвинение считает, что экс-заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин фактически свою вину не признал. Ранее в суде фигурант "дела банкиров" заявил о признании вины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обвиняемый Втюрин на суде заявил о признании себя виновным. Фактически свою вину в получении взятки и подстрекательстве к даче взятки не признал", - сказал гособвинитель.

На суде Втюрин не отрицал факт получения $9 тыс. и $140 тыс., однако полагал, что речь идет о займе. "На протяжении всего предварительного следствия Втюрин показаний о получении займа от Горбачева не давал", - указал гособвинитель.

Показания о получении займа, по его мнению, являются вымышленными и даны с целью уйти от ответственности за содеянное. Полученные же Втюриным деньги являются частью прибыли компании "Смартлабс" от реализации договора с "Белтелекомом".

Как отметил гособвинитель, Втюрин не раскаялся в совершенном преступлении. Отягчающим обстоятельством прокурор предложил считать нарушение Втюриным присяги.

Андрей Втюрин с сентября 2014 по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД. Как сообщалось, он обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс. - от Казанцева и Горбачева. Кроме того, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.

Свою вину Втюрин ранее на суде признал полностью. Однако указывал, что у него "есть сомнения в отдельных вопросах квалификации" его действий. Во время судебного следствия Втюрин рассказывал, что брал деньги в долг у своего друга Горбачева - российского бизнесмена.-0-