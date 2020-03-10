Гособвинитель отказался от обвинения по одному из эпизодов в деле Хованского

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гособвинитель отказался от обвинения по одному из эпизодов в деле бывшего председателя суда Минского района Александра Хованского, передает корреспондент БЕЛТА из зала Верховного суда.

Предъявленное обвинение, по мнению стороны обвинения, не в полном объеме подтверждено собранными по делу доказательствами. В связи с этим гособвинитель считает необходимым отказаться от обвинения в той части, которая по результатам предварительного расследования не подтверждена необходимой совокупностью достоверных и достаточных доказательств. При этом, как он отметил, возможности для сбора дополнительных доказательств по этому эпизоду исчерпаны.

В связи с этим гособвинитель заявил отказ от обвинения, касающегося одного из двух эпизодов, квалифицированных органом предварительного расследования по ч.3 ст.424 УК. Речь идет о злоупотреблении властью и служебными полномочиями в период с января 2015 по июль 2016 года, совершенном с корыстной и иной личной заинтересованностью, повлекшем причинение суду Минского района ущерба в крупном размере на сумму Br6 542, существенного вреда государственным интересам. То есть это эпизод, по которому Хованский якобы фиктивно трудоустроил одного из сотрудников и необоснованно зачислил на его карт-счет денежные средства.

Как отметил Хованский в суде, он никогда не трудоустраивал этого человека.

Суд решил прекратить производство по уголовному делу по эпизоду фиктивного трудоустройства.

Бывшему председателю суда Минского района Александру Хованскому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Экс-председатель был задержан 14 июня 2017 года. Фактически это произошло около семи утра после обыска. С 16 июня избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей (по 18 марта 2019 года). Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее к какой-либо ответственности не привлекался.-0-