Гособвинитель просит признать бизнесмена Алексеева виновным в причинении имущественного ущерба

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель сегодня во время судебных прений в суде Заводского района Минска попросил признать бизнесмена Эрнеста Алексеева виновным в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенном в крупном размере, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам прокурора, вина Алексеева доказана в полном объеме. Обстоятельством, смягчающим ответственность, является добровольное возмещение ущерба. При назначении наказания необходимо учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории менее тяжких.

Сторона обвинения просит на основании ч.2 ст.216 назначить обвиняемому 2 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии с законом об амнистии - освободить его от наказания частично сроком на 1 год. При этом зачесть время задержания, содержания под стражей с 14 апреля 2017 года по 23 июля 2018-го. Сейчас в отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде залога. Таким образом, наказание будет считаться отбытым.

Вместе с тем, как считает прокурор, подлежит конфискации имущество, приобретенное преступным путем. Речь идет об объекте незавершенного строительства на МКАД, который включает торговые площади, СТО, стоянку для автомобилей, пункты общественного питания, а также помещении общественного питания в Минском районе и деньгах.

Что касается ч.2 ст.235 УК, прокурор полагает, что необходимо отказаться от поддержания обвинения в этой части из-за отсутствия в действиях обвиняемого состава преступления.

Как следует из материалов дела, Эрнест Алексеев как руководитель торгового дома "Ярав" не выполнил обязанность по полной уплате МАЗу денег за проданную в Туркменистан технику белорусского производства, хотя мог это сделать. МАЗ по договору должен был получить $56 млн, однако перечисленная сумма оказалась меньше на $9,9 млн. Вместе с тем торговому дому была поставлена техника на сумму $77 млн. В связи с исключением из обвинения нескольких контрактов, сумма ущерба, полагает гособвинитель, также подлежит уменьшению - до $9,6 млн.

Сам обвиняемый вину не признал, а причиной задолженности перед МАЗ назвал кризисные явления в Туркменистане. По его словам, это привело к тому, что конечные потребители не рассчитывались с торговым домом, а тот, следовательно, не мог рассчитаться с МАЗом. Как отметил прокурор, материалы дела свидетельствуют об обратном. Оснований продлевать сроки оплаты по договорам в действительности не было. Деньги для своевременного расчета с МАЗом у Алексеева были, что свидетельствует о его умысле не рассчитываться вовремя.

Один из свидетелей на допросе рассказал, что объекты на МКАД в Беларуси в том числе были построены за счет выручки от продаж техники МАЗа в Туркменистане. Таким образом, полагает прокурор, деньги, полученные торговым домом за реализованную технику, использовались для собственных нужд, а не для погашения задолженности перед МАЗом.-0-