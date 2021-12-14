Гособвинитель: Тихановский получил на два года меньше максимального по закону срока

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По закону за вменяемые Сергею Тихановскому деяния предусмотрено 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил журналистам начальник отдела прокуратуры Гомельской области Денис Микушев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам прокурора, максимальный срок для обвиняемого был 20 лет. Фактически ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года меньше, чем максимальный срок, предусмотренный законом.

Напомним, сегодня судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда постановил обвинительный приговор по делу Сергея Тихановского. На основании ч.1 ст. 293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет. За аналогичные действия Саков и Попов приговорены к 16 годам колонии усиленного режима каждый. Лосику и Цыгановичу на основании ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130 УК назначено по 15 лет лишения свободы в условиях колонии усиленного режима.

"Николай Статкевич приговорен к 14 годам исправительной колонии в условиях особого режима, поскольку в его действиях судом было признано наличие особо опасного рецидива преступления. У него имеется непогашенная судимость по ч.1 ст.293 УК. Он был осужден в 2011 году одним из районных судов Минска", - рассказал Денис Микушев.

С обвиняемых в доход государства взыскан материальный ущерб, причиненный преступлениями, в размере более Br2,5 млн.-0-