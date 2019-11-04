Гособвинитель запросил для бывших топ-менеджеров "БелОМО" 5 и 6 лет колонии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель сегодня во время судебных прений запросил бывшему гендиректору холдинга "БелОМО", экс-директору Минского механического завода имени С.В.Вавилова наказание в виде 6 лет, а его заместителю - 5 лет колонии строгого режима, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Первомайского района Минска.

Фигуранты дела обвиняются в том, что с начала 2009 года по 23 января 2019-го приняли от гендиректора ЗАО "Оптрон-ИТ" (Россия) денежные средства на общую сумму не менее Br22,2 тыс.

/Будет дополнено/.-0-

Бывшего гендиректора холдинга "БелОМО" судят в Минске Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Перед судом предстал и его бывший заместитель по коммерческим вопросам, которому также вменяют получение взятки (ч.2 ст.430 УК).