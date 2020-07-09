Гособвинитель запросил Втюрину 14 лет лишения свободы

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гособвинитель запросил для экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина наказание в виде 14 лет лишения свободы, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Гособвинитель попросил признать Втюрина виновным в получении и подстрекательстве к даче взятки.

По совокупности преступлений прокурор запросил назначить Втюрину 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, лишить его звания полковника и запретить занимать определенные должности на срок пять лет.

Прокурор попросил также применить к Втюрину закон об амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне - для частичного сокращения наказания на один год. На основании этого закона прокурор попросил освободить от наказания в виде лишения свободы частично сроком на один год Сиводедова, Пономарева, Жилина, Горбачева, Казанцева, Касперовича, Подгорного, Покрышко, Пригару и Миловановова. Освободить частично, на один год, от ограничения свободы гособвинитель попросил фигурантов Бровку и Томченко. Обвиняемому Шаркову был запрошен штраф размером 5 тыс. базовых величин.

Андрей Втюрин с сентября 2014 по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси, с ноября 2014-го еще и членом коллегии МВД. Как сообщалось, он обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс. - от Казанцева и Горбачева. Кроме того, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.

Свою вину Втюрин ранее на суде признал полностью. Однако указывал, что у него "есть сомнения в отдельных вопросах квалификации" его действий. Гособвинение считает, что фактически Втюрин свою вину не признал.-0-