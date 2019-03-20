Гособвинитель запросила для директора центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта 9 лет

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гособвинитель запросила для директора Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Центрального района Минска.

Сторона обвинения также просит назначить обвиняемой наказание в виде конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 5 лет.

Что касается ее сестры, гособвинитель запросила наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Директор центра обвиняется в принятии должностным лицом взятки путем вымогательства в особо крупном размере. Ее сестра, в частности, в пособничестве преступлению.

Директора центра по паралимпийским видам спорта задержали за взятку в $15 тыс. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) в отношении директора учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта".

По версии обвинения, директор требовала от свидетеля - главного тренера команды по инваспорту - передать ей $15 тыс. за заключение нового контракта по истечении действующего. Средства были переданы через сестру обвиняемой.

Защитник директора центра в свою очередь полагает, что отсутствует состав преступления.-0-