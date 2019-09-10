Госпитализированный после драки в Докшицах милиционер умер в больнице

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, ночью 1 сентября возле ресторана в Докшицах во время конфликта 23-летний парень ударил 19-летнего. Последний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Установлено, что молодые люди являются правоохранителями. В тот момент они находились вне службы в гражданской одежде, а конфликт не был связан с их служебной деятельностью. "В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК. 9 сентября потерпевший умер в медицинском учреждении. В настоящее время проводятся следственные действия", - отметила Оксана Лазько.

Подозреваемый и свидетели допрошены, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Правовая оценка произошедшему будет дана во время следствия.

УВД Витебского облисполкома выражает соболезнования родным и близким умершего и окажет материальную помощь семье.-0-