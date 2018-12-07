Госпогранкомитет отмечает рост числа случаев предъявления недействительных документов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре-ноябре на белорусской границе зафиксировано более 3 тыс. случаев предъявления недействительных документов, это примерно на 1 тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"Рост числа правонарушений в основном обусловлен увеличением трансграничного пассажиропотока. За 11 месяцев текущего года через белорусскую границу проследовали 24 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число лиц, пересекающих государственный рубеж, увеличилось на 1 млн. Причина предъявления недействительных документов на границе осталась прежней - невнимательность и небрежность владельцев документов", - отметили в Госпогранкомитете.

На первом месте среди нарушителей те, кто пытался пройти пограничный контроль по документам, которые для этого не предназначены, или вовсе без них. На втором - владельцы промокших, порванных, разрисованных или испорченных иными способами документов. Замыкают тройку владельцы паспортов, состоящих в списках утерянных либо украденных и с истекшим сроком действия.

Госпогранкомитет рекомендует перед загранпоездкой проверить свои документы. Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к документам, предназначенным для пересечения границы, можно на информационном портале Государственного пограничного комитета в разделе "Пересечение границы".

Кроме того, в канун новогодних и рождественских праздников пассажиропоток через границу будет увеличиваться. В связи с этим прогнозируется возникновение очередей перед пунктами пропуска. "При планировании зарубежной поездки рекомендуем учитывать эту информацию. Сведения об очередях перед пунктами пропуска можно узнать на информационном портале в разделе "Очереди на границе", - напомнили в Госпогранкомитете.-0-