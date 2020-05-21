Госпредприятие в Могилевской области незаконно выплатило сотрудникам более Br40 тыс. премии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замдиректора филиала одного из госпредприятий в Могилевской области распорядился выплатить сотрудникам незаслуженные премии, сообщили БЕЛТА в КГК.

Нарушение выявили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области во время проверки филиала государственного предприятия энергетического комплекса.

Установлено, что заместитель директора филиала распорядился о выплате работникам премии на общую сумму более Br40 тыс. за апрель - декабрь 2017 года. При этом филиал не выполнил один из показателей премирования - задание по сокращению остатков товарно-материальных ценностей (электротехнических товаров прошлых лет: кабелей, выключателей, муфт, монтажных шкафов).

Чтобы скрыть невыполнение прогнозного показателя, на предприятии по указанию замдиректора оформлялись накладные на передачу залежавшихся товаров другому структурному подразделению предприятия и возвратные товаросопроводительные документы в адрес филиала. Фактически же товары постоянно находились на территории госпредприятия.

Причиненный государству ущерб был частично возмещен (погашено Br23 тыс.). Оставшуюся часть возместит виновный.

В отношении заместителя директора филиала возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК.-0-