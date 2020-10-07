Госсаннадзор Гомельской области изъял из торговой сети дыни с превышением нитратов и чай с плесенью

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дыни с превышением нитратов и чай с плесенью изъяли из торговой сети в Гомельской области в сентябре, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Государственный санитарный надзор области выявил 5 случаев реализации недоброкачественной импортной продукции. Вопросы возникли при изучении продуктов и промтоваров. В частности, дыня "гуляби" урожая 2020 года, доставленная из Туркестанской области Казахстана, не соответствовала установленным требованиям по содержанию нитратов. Фактически допустимое значение было превышено почти в 2,5 раза.

В подсолнечной халве "Халиф" с арахисом украинского производства по результатам исследования обнаружены колиформы, содержание которых недопустимо в определенном весовом диапазоне.

Чай черный байховый с ароматом тропических фруктов и растительными компонентами "Тесс Плэжа" (Россия) был с превышением содержания плесени.

На витринах региона предлагали также небезопасный товар для любителей рыбных продуктов. Так, вяленая спинка путассу из Астрахани (Россия), расфасованная по 80 г, также не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическому показателю "плесень".

Выявлены несоответствия и отдельных товаров промышленной группы. К примеру, хлопковые колготы тульского производителя не соответствовали нормативу по гигроскопичности. При норме не менее 9% фактическое значение составляло 1,1%.

Госсаннадзор Гомельской области изъял продукцию из реализации. Проверки и мониторинги продолжаются.-0-