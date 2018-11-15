15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. После застолья гости украли у гомельчанина $7 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Инцидент произошел 12 ноября. Мужчина принимал гостей - 31-летнюю ранее судимую за кражу гомельчанку и 41-летнего приятеля, который также был осужден за хищение имущества. Когда хозяин прилег отдохнуть после вечеринки, гость решил изучить содержимое квартиры. На шкафу обнаружил увесистый сверток - в листе было завернуто $7 тыс. Находку присвоил.

Как оказалось, деньги принадлежали матери гомельчанина - 59-летней пенсионерке, которая работает в Минске. Сбережения она хранила в своей гомельской квартире, где проживает сын.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля Дмитрий Мачеча, после заявления матери о краже денег личности гостей установили довольно быстро.

"Однако к тому моменту мужчина успел примерить роль Робин Гуда: раздавал друзьям по $1 тыс. на текущие расходы. Своей знакомой, с которой гостил в тот день, подарил такую же сумму", - отметил Игорь Гришкевич.

При задержании у гомельчанина оставалось всего $629. После визита правоохранителей его знакомая вернула $340. Двое друзей - каждый по $200.

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная в крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-