Гостья украла у гомельчанина $1,3 тыс.

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали жительницу Речицкого района, подозреваемую в краже $1,3 тыс. у гомельчанина, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

49-летний гомельчанин обратился в милицию с заявлением о пропаже денег 3 сентября. По словам мужчины, кошелек с наличными он положил под кровать 23 августа, а когда спустя время решил взять часть суммы, кошелька на месте не оказалось. "Оперативникам уголовного розыска РОВД горожанин пояснил, что в гостях у него была недавняя знакомая. Больше посетителей в квартире не было. Назвал и имя гостьи. Стражи правопорядка вскоре выяснили, что девушка с таким именем проживала в этом же подъезде в съемной квартире. Сама она родом из Речицкого района", - рассказали в УВД. После задержания 26-летняя женщина призналась в краже. По ее словам, деньги она успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).-0-