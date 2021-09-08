ГПК: нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушение Латвией прав человека подтолкнуло беженца к попытке суицида, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"3 сентября в международный пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный белорусский - "Григоровщина") прибыла группа мигрантов. Они в 10-й раз пытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии, а также вызвать сотрудника ООН. 15 граждан Афганистана, из которых 10 детей, остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде. Один из граждан ближневосточного региона, находясь в отчаянном состоянии, предпринял попытку суицида, бросившись под колеса большегрузного автомобиля, следовавшего из Латвии в Беларусь. Таким образом гражданин Афганистана хотел обратить внимание общественности на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории", - говорится в сообщении.

Благодаря молниеносной реакции белорусских пограничников, остановивших большегруз на линии границы, афганец остался жив.-0-